شقتك في العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)
|من غير تفكير كتير اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وملاعب رياضية وغيرهم كتير وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) وعشان تعرف معلومات اكتر كلمنا دلوقتي علي 011279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056791
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