شقتك في العاصمة الادارية وسط الهدوء والفيو الرائع

(للبيع)
|عيش وسط الهدوء والفيو الرائع وسط اللاند سكيب والزهور المختلفة وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وخدماتك كلها داخل الكمبوند من حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056332
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