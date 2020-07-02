شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة وجيم وسبا وتراك للدراجات وملاعب رياضية وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062076
166,000 جنيه
200,000 جنيه
150,000 جنيه
191,000 جنيه
295,000 جنيه
318,000 جنيه
232,000 جنيه
347,000 جنيه
182,000 جنيه
211,000 جنيه
171,000 جنيه
12,000 جنيه
370,000 جنيه
225,000 جنيه
384,000 جنيه