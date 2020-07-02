شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة وجيم وسبا وتراك للدراجات وملاعب رياضية وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 161,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062076
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في zavani امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر واستمتع بأحلي فيو

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2/7/2020
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1/7/2020
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1/7/2020
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1/7/2020
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1/7/2020
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خليك مبسوط وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

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خليك مبسوط وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط افضل الخدمات حمامات سباحة ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات.
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232,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من مركز المؤتمرات فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من مركز المؤتمرات فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

347,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

روح علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في ارقي كمبوند في وسط الطبيعة والاشجار والزهور بأنواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تجمع عيلتك بعيد عن الزحمة وفي خصوصية كاملة امتلك شقة بحديقة في العاصمة الادارية الجديدة وجمع عي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: بتدور علي مكان تسكن فيه بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة - في القاهرة مصر

بتدور علي مكان تسكن فيه بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ZAVANI وعيش في الهدوء والاستمتاع بالطبيعة وسط المسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: للشركات شقة بحى السفارات بمدينة نصر - في القاهرة مصر

للشركات شقة بحى السفارات بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه ٢٤٠ متر بحي السفارات للايجار مده طويله التشطيب الاول الترا سوبر لوكس كما بالصو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خليك عايش مع السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة ونا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

370,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: استثمر فلوسك وامتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

استثمر فلوسك وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فلوسك استثمرها فى المضمون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية وسط امن وحراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش وسط افضل الخدمات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات شقتك 190 م (3 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

384,000 جنيه

29/6/2020
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