شقتك في العاصمة الادارية هتنسيك حياتك

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وانسي حياتك وابدأ حياة جديدة في هدوء واسترخاء وبعيد عن زحمة القاهرة وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان خدماتك جمب شقتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047077
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