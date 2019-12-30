شقتك في العاصمة الادارية هتنسيك حياتك

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وانسي حياتك وابدأ حياة جديدة في هدوء واسترخاء وبعيد عن زحمة القاهرة وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان خدماتك جمب شقتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994