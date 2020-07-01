شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار ومن غير تفكير كتير واسكن علي اجمل فيو بكمبوند zavani وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2061965
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صورة الاعلان: عايز تسكن في مكان مميز بعيد عن الزحمة تعالي العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز تسكن في مكان مميز بعيد عن الزحمة تعالي العاصمة الادارية

(للبيع)

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عايز تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وفي مكان مميز جدا بكمبوند zavani وبعيد عن الزحمة وشقتك 191م (4.
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1/7/2020
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1/7/2020
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استمتع انت واولادك باجمل المساحات الخضراء فى كمبوند Town Gate

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1/7/2020
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خليك مبسوط وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

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خليك مبسوط وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط افضل الخدمات حمامات سباحة ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات.
العنوان:

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1/7/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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1/7/2020
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اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي

(للبيع)

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روح علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في ارقي كمبوند في وسط الطبيعة والاشجار والزهور بأنواعها.
العنوان:

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29/6/2020
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صورة الاعلان: جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تجمع عيلتك بعيد عن الزحمة وفي خصوصية كاملة امتلك شقة بحديقة في العاصمة الادارية الجديدة وجمع عي.
العنوان:

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القسم: 

211,000 جنيه

29/6/2020
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بتدور علي مكان تسكن فيه بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ZAVANI وعيش في الهدوء والاستمتاع بالطبيعة وسط المسا.
العنوان:

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171,000 جنيه

29/6/2020
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للشركات شقة بحى السفارات بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه ٢٤٠ متر بحي السفارات للايجار مده طويله التشطيب الاول الترا سوبر لوكس كما بالصو.
العنوان:

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القسم: 

12,000 جنيه

29/6/2020
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شقة للبيع قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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370,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: استثمر فلوسك وامتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

استثمر فلوسك وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فلوسك استثمرها فى المضمون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية وسط امن وحراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش وسط افضل الخدمات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات شقتك 190 م (3 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

384,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من فندق الماسة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ع بعد دقائق من فندق الماسة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من فندق الماسة وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate واستمتع بكل الخدمات كافيهات ومطاعم ومول تجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

332,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امن مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

امن مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اطمن ع مستقبلك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من ارض المعارض ومركز المؤتمرات وفندق الماسة شقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

288,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: ع اجمل فيو ع اللاند سكيب اسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ع اجمل فيو ع اللاند سكيب اسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

علي اجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك في كمبوند zavani علي المساحات الخضرا واكبر لاند .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

28/6/2020
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