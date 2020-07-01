شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار ومن غير تفكير كتير واسكن علي اجمل فيو بكمبوند zavani وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061965
191,000 جنيه
295,000 جنيه
318,000 جنيه
232,000 جنيه
347,000 جنيه
182,000 جنيه
211,000 جنيه
171,000 جنيه
12,000 جنيه
370,000 جنيه
225,000 جنيه
384,000 جنيه
332,000 جنيه
288,000 جنيه
180,000 جنيه