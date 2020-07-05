شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani في ارقي مكان في منطقة ال R7 وسط كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير والشقة 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة