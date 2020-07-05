شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)
|شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani في ارقي مكان في منطقة ال R7 وسط كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير والشقة 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062258
اتصل
178,000 جنيه
200,000 جنيه
308,000 جنيه
66,000 جنيه
888,000 جنيه
162,000 جنيه
196,000 جنيه
212,000 جنيه
اتصل
1,500,000 جنيه
166,000 جنيه
161,000 جنيه
200,000 جنيه
150,000 جنيه