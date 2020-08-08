شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد في zavani

(للتقسيط)
|امتلك شقتك ف العاصمة الادارية الجديدة في zavani قريب من النهر الاخضر والخدمات الحكومية وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير جمب شقتك يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064517
6,000 جنيه
178,000 جنيه
191,000 جنيه
192,000 جنيه
157,000 جنيه
148,000 جنيه
176,000 جنيه
171,000 جنيه
1,500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
9,000 جنيه
2,650,000 جنيه
1,250,000 جنيه
1,750,000 جنيه
30,000 جنيه
213,000 جنيه