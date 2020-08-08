شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد في zavani

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد في zavani - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك ف العاصمة الادارية الجديدة في zavani قريب من النهر الاخضر والخدمات الحكومية وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير جمب شقتك يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064517
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8/8/2020
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8/8/2020
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8/8/2020
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8/8/2020
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العنوان:

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القسم: 

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8/8/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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7/8/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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7/8/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,750,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 1400ج باليوم - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 1400ج باليوم

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بكمبوند حديث شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر موقع متميز قريب جدا من#سيتي_ستارز_مول 3نوم 3ريسبشن 3حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

213,000 جنيه

7/8/2020
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