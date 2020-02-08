شقتك في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح

شقتك في العاصمة الادارية بالقرب من النهر الاخضر و وسط اللاند سكيب وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue