شقتك في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|شقتك في العاصمة الادارية بالقرب من النهر الاخضر و وسط اللاند سكيب وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052034
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