شقتك في الدور التاني في العاصمة الادارية الجديدة

في العاصمة الادراية الجديدة هتمتلك شقتك في الدور التاني بفيو رائع ولاند سكيب ومناظر طبيعية وجمب كل خدماتك نادي رياضي وحمامات سباحة ومول تجاري والشقة 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك