شقتك في الدور التاني في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|في العاصمة الادراية الجديدة هتمتلك شقتك في الدور التاني بفيو رائع ولاند سكيب ومناظر طبيعية وجمب كل خدماتك نادي رياضي وحمامات سباحة ومول تجاري والشقة 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046700
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