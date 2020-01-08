شقتك في اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقتك بكمبوند green avenue وهو واكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة ويقع في منطقة ال R7 وجمب النافورة الراقصة وخدماتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 215م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048101
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