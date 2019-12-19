شقتك في ارقي كمبوند في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في green avenue ارقي كمبوند في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بحمامات سباحة ليك ولاولادك ونادي رياضي ومحلات تجارية وخدمات تانية كتير وشقتك 180م (4غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شقتك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045782
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