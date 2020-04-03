شقتك فى Town Gate قريبة من طريق السخنة

(للبيع)
|امتلك شقة فى Town Gate قريب من طريق السخنة ولمنطقة خدماتك مولات ومستشفيات وكافيهات ونادى رياضى ومساحات خضراء للاطفال ومنطقة العاب وحضانات شقتك 230م (3 غرف نوم +ريسبشن +dressing +مطبخ +3 حمام ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057274
144,000 جنيه
192,000 جنيه
230,000 جنيه
254,000 جنيه
2,700,000 جنيه
2,700,000 جنيه
169,000 جنيه
203,000 جنيه
337,000 جنيه
218,000 جنيه
201,000 جنيه
174,000 جنيه
186,000 جنيه
160,000 جنيه
199,000 جنيه