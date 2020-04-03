شقتك فى Town Gate قريبة من طريق السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك فى Town Gate قريبة من طريق السخنة - في القاهرة مصر

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امتلك شقة فى Town Gate قريب من طريق السخنة ولمنطقة خدماتك مولات ومستشفيات وكافيهات ونادى رياضى ومساحات خضراء للاطفال ومنطقة العاب وحضانات شقتك 230م (3 غرف نوم +ريسبشن +dressing +مطبخ +3 حمام ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate فى العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 214,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/4/2020
رقم الإعلان: 2057274
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2/4/2020
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2/4/2020
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2/4/2020
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1/4/2020
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1/4/2020
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31/3/2020
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