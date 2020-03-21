شقتك فى Town Gate جمعتلك بين افضل خدمات واقل سعر للمتر

(للبيع)
|دلوقتى فى Town Gate جمعنالك بين افضل خدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وحمامات سباحة ومنطقة حفلات واقل سعر للمتر شقتك 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +dressing ) بجاردن وبخصم 4% وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056567
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