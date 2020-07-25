شقتك فى كمبوند تاون جيت لعيش حياة راقية

(للبيع)
|عيش حياة راقية وامتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية ومركز المؤتمرات شقتك 195 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة الرقى فى كمبوند تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063785
اتصل
364,000 جنيه
357,000 جنيه
337,000 جنيه
210,000 جنيه
190,000 جنيه
196,000 جنيه
212,000 جنيه
اتصل
155,000 جنيه
155,000 جنيه
200,000 جنيه
186,000 جنيه
196,000 جنيه
207,000 جنيه