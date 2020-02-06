شقتك فى تاون جيت قريبة من المدارس يعنى مش هتقلق ع مستقبل ولادك

(للبيع)
|مش هتقلق ع مستقبل ولادك بامتلاك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 150 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مدارس وجامعة الروسية ومستشفيات ومولات وملاهى وحاجات تانية كتير بسعر قليل وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051891
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