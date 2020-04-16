شقتك فى العاصمة الادارية قريب من البحيرات الصناعية

قريب من البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من فندق الماسة وارض المعارض ومركز المؤتمرات واستمتع بافخم المطاعم والكافيهات ونادى رياضى باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate فى العاصمة الجديدة