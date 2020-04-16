شقتك فى العاصمة الادارية قريب من البحيرات الصناعية

(للتقسيط)
|قريب من البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من فندق الماسة وارض المعارض ومركز المؤتمرات واستمتع بافخم المطاعم والكافيهات ونادى رياضى باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058062
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