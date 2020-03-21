شقتك فى العاصمة الادارية بجوار اكبر حديقة مركزية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك فى العاصمة الادارية بجوار اكبر حديقة مركزية - في القاهرة مصر

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بجوار اكبر حديقة مركزية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل خدماتك اللى بتحبها مولات تجارية ونادى رياضى وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومستشفيات شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 149,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056568
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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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كل اللى بتحلم بيه فى شقتك فى التجمع الخامس

(للبيع)

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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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21/3/2020
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بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
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525,000 جنيه

20/3/2020
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