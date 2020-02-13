شقتك فى اضخم مدينة سكنية سياحية فى قلب 6 اكتوبر

امتلك شقتك فى اضخم مدينة سكنية فى قلب 6 اكتوبر بفيو ع الاهرامات وابو الهول وقريب من 3 فنادق عالمية ومدارس وجامعة انترناشونال شقتك 185م (4 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بجاردن جميلة ليك مع اسرتك باقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ ف 6 اكتوبر