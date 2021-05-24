شقتك ع المفتاح فى جاليريا مون فالى قريب من الجامعة الامريكية

(للتقسيط)
|فى قلب جولدن سكوير بالتجمع الخامس هتمتلك شقتك قريب من الجامعة الامريكية باطلالة مميز ع كريستال لاجون شقة 125 م (2 غرفة نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس ) استلام فورى وقريب من كل الخدمات حمامات السباحة وكافيهات ومطاعم ومولات تجارية و خدمات تانية كتير ب333 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فورا فى جاليريا مون فالى بالتجمع الخامس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جاليريا مون فالى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|333,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094833
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