شقتك ع المفتاح فى جاليريا مون فالى قريب من الجامعة الامريكية

فى قلب جولدن سكوير بالتجمع الخامس هتمتلك شقتك قريب من الجامعة الامريكية باطلالة مميز ع كريستال لاجون شقة 125 م (2 غرفة نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس ) استلام فورى وقريب من كل الخدمات حمامات السباحة وكافيهات ومطاعم ومولات تجارية و خدمات تانية كتير ب333 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فورا فى جاليريا مون فالى بالتجمع الخامس