شقتك ع اجمل فيو للنهر الاخضر فى تاون جيت

(للبيع)
|استمتع باجمل فيو للنهر الاخضر وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ + 2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وبيوتى سنتر ونادى رياضى وع بعد دقائق من مطار العاصمة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيو فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065168
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