شقتك ع اجمل فيو للنهر الاخضر فى تاون جيت

استمتع باجمل فيو للنهر الاخضر وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ + 2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وبيوتى سنتر ونادى رياضى وع بعد دقائق من مطار العاصمة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيو فى العاصمة الادارية