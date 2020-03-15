شقتك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اكبر لاند سكيب في كمبوند zavani في قلب العاصمة وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|265,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056033
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