شقتك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اكبر لاند سكيب في كمبوند zavani في قلب العاصمة وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 واسكن في العاصمة