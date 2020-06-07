شقتك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي الخدمات اللي هتخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وشقتك 283م (6غرفة+5حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي ونادي رياضي وملاعب رياضية وكيدز اريا وغيرهم كتييير يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|295,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060355
176,000 جنيه
171,000 جنيه
330,000 جنيه
459,000 جنيه
493,000 جنيه
489,000 جنيه
383,000 جنيه
434,000 جنيه
326,000 جنيه
322,000 جنيه
416,000 جنيه
410,000 جنيه
364,000 جنيه
777,000 جنيه
899,000 جنيه