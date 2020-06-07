شقتك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي الخدمات اللي هتخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وشقتك 283م (6غرفة+5حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي ونادي رياضي وملاعب رياضية وكيدز اريا وغيرهم كتييير يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 295,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/6/2020
رقم الإعلان: 2060355
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