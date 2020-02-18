شقتك حلوة ومميزة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية ع بعد دقائق من فندق الماسة والمدينة الطبية ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية شقتك 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053312
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