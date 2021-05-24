شقتك جاهزة ع الاستلام فى كمبوند جاليريا مون فالى

فى قلب جولد سكوير امتلك شقتك فى التجمع الخامس استلام فورى و ع بعد 15 دقيقة من طريق السويس باطلالة مميزة ع المساحات الخضراء شقة 139 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +3 حمام + مطبخ ) قريبة من افضل وارقى الخدمات اللى ملهاش حصر عشان تعيش انت وعيلتك مبسوطين وسط الرقى والجمال و الخدمات المتكاملة كل ده فى جاليريا مون فالى استلام فورى و ب336 الف مقدم و الباقى باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى وفر افضل حياة لعيلتك و كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالتجمع الخامس