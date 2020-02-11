(للبيع)
|شقتك تمليك مش ايجار فى Town Gate وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومدارس ومستشفيات وع بعد دقائق من حى السفارات وفندق الماسة شقتك 150 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى شقتك ملكك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052397
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