شقتك تشطيب كامل بقسط شهرى يبدا من 8000 جنيه فى كمبوند البروج

كمبوند البروج خيارك الامثل للسكن والاستثمار "عرض لفترة محدودة " امتلك فى كمبوند البروج ومش هتدفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز بعد الاستلام ولمده سنتين شقتك تشطيب كامل بقسط شهرى يبدا من 8000 جنيه بمقدم 5% واقساط على 10 سنوات الكمبوند على مساحة 1200 فدان بموقع متميز فى مدينة الشروق بجوار المركز الطبى العالمى الكمبوند مصمم كمدينة مستقبلية متكاملة الخدمات حيث يوجد ساقية الصاوى ومول تجارى ونادى خاص و 2 مدرسة انترناشيونال والقرية الذكية ومنطقة تجارية للاستعلام عن تفاصيل اكتر كلمنا على : 01005886696