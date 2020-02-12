شقتك تشطيب كامل بقسط شهرى يبدا من 8000 جنيه فى كمبوند البروج

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك تشطيب كامل بقسط شهرى يبدا من 8000 جنيه فى كمبوند البروج - في القاهرة مصر

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كمبوند البروج خيارك الامثل للسكن والاستثمار "عرض لفترة محدودة " امتلك فى كمبوند البروج ومش هتدفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز بعد الاستلام ولمده سنتين شقتك تشطيب كامل بقسط شهرى يبدا من 8000 جنيه بمقدم 5% واقساط على 10 سنوات الكمبوند على مساحة 1200 فدان بموقع متميز فى مدينة الشروق بجوار المركز الطبى العالمى الكمبوند مصمم كمدينة مستقبلية متكاملة الخدمات حيث يوجد ساقية الصاوى ومول تجارى ونادى خاص و 2 مدرسة انترناشيونال والقرية الذكية ومنطقة تجارية للاستعلام عن تفاصيل اكتر كلمنا على : 01005886696
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eman
التليفون: 01005886696

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة الشروق- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052485
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القسم: 

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10/2/2020
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