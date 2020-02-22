شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 190م (ريسبشن +3 غرف نوم +مطبخ +3 حمام +مطبخ +dressing )وسط خدماتك نادى رياضى وملاهى وعيادات ومدارس وجامعة روسية باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|227,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053774
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