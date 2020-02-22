شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 190م (ريسبشن +3 غرف نوم +مطبخ +3 حمام +مطبخ +dressing )وسط خدماتك نادى رياضى وملاهى وعيادات ومدارس وجامعة روسية باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 227,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053774
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20/2/2020
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20/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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20/2/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/2/2020
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القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

20/2/2020
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القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

20/2/2020
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باقل الاسعار امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

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باقل الاسعار امتلك شقتك بروف 100م فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 275م (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسب.
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260,000 جنيه

20/2/2020
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