شقتك بفيو روعة ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية

استمتع باجمل فيو ع لاند سكيب فى كابيتال هايتس وامتلك شقة كاملة التشطيب بسعر شامل الجراج و اشتراك النادى الرياضى قريب من منطقة الاستثمار وحى السفارات يعنى موقع مميز جدا بالعاصمة الادارية شقتك 154 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + Dressing +مطبخ + 4 تراس + living ) مع افضل خدمات حمامات سباحة و مجمع سينمات و مول تجارى كل ده بمقدم 211 الف بس والباقى بالتقسيط ع 7 سنين ونص بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيو ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية