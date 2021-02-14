شقتك بفيو روعة ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع باجمل فيو ع لاند سكيب فى كابيتال هايتس وامتلك شقة كاملة التشطيب بسعر شامل الجراج و اشتراك النادى الرياضى قريب من منطقة الاستثمار وحى السفارات يعنى موقع مميز جدا بالعاصمة الادارية شقتك 154 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + Dressing +مطبخ + 4 تراس + living ) مع افضل خدمات حمامات سباحة و مجمع سينمات و مول تجارى كل ده بمقدم 211 الف بس والباقى بالتقسيط ع 7 سنين ونص بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيو ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083802
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