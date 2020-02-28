شقتك بفيو رائع على منطقة الأهرامات فى صن كابيتال

(للبيع)
|امتلك شقة فى صن كابيتال وخليك قريب من الاهرامات وابو الهول وكل الخدمات اللى تحتاجها كافيهات ومطاعم ومول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى وحاجات تانية كتير شقتك 200 م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيوع الاهرامات فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|261,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054450
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