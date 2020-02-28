شقتك بفيو رائع على منطقة الأهرامات فى صن كابيتال

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك بفيو رائع على منطقة الأهرامات فى صن كابيتال - في الجيزة مصر

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امتلك شقة فى صن كابيتال وخليك قريب من الاهرامات وابو الهول وكل الخدمات اللى تحتاجها كافيهات ومطاعم ومول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى وحاجات تانية كتير شقتك 200 م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيوع الاهرامات فى صن كابيتال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 261,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054450
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22/2/2020
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21/2/2020
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