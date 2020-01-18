(للبيع)
|كود 5023 بسم الله الرحمن الرحيم مفاجاه شركة النجار شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح برج كايرو فيو الدورشقة واحدة 135م كلها على الشارع وفيها ماستر (رسبشن قطعتين + 3غرف + 2حمام ومطبخ ) استلام سوبر لوكس على المفتاح مصعد مدخل فاخر وسلالم رخام اتحاد ملاك وديعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|سيدى بشر شارع القاهره- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049471
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