(للبيع)
|شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح برج كايرو فيو الدورشقة واحدة 135م كلها على الشارع وفيها ماستر (رسبشن قطعتين + 3غرف + 2حمام ومطبخ ) استلام سوبر لوكس على المفتاح مصعد مدخل فاخر وسلالم رخام اتحاد ملاك وديعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|سيدى بشر شارع القاهره- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049188
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