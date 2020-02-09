شقتك بدون فوائد وبأقل مقدم بالعاصمة الادارية

بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة هتقدر تستثمر فيها براحتك زي مانت عايز ف اي وقت تحبه وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وقريب من الخدمات الطبية والمدارس وكل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك هتلاقيها جمب شقتك في green avenue وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر