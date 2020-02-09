شقتك بدون فوائد وبأقل مقدم بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة هتقدر تستثمر فيها براحتك زي مانت عايز ف اي وقت تحبه وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وقريب من الخدمات الطبية والمدارس وكل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك هتلاقيها جمب شقتك في green avenue وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052147
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