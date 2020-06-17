شقتك بحديقة يعني هتعيش في خصوصية في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيش في خصوصية كاملة وامتلك شقة بحديقة وعيش براحتك واولادك هيلعبوا براحتهم في الكيدز اريا وحمامات السباحة وكمان هتلاقي مطاعم وكافيهات ومول تجاري وكل اللي انت عاوزه جمب شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 194م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس+حديقة 44م) بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060958
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