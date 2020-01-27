شقتك بجنينة وخصوصية ملهاش حدود في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عشان الخصوصية اهم حاجة في شقتك امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بجنينة واستمتع بخصوصية ملهاش حدود وجمب كل الخدمات نادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وحمامات سباحة والنافورة الراقصة وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050648
340,000 جنيه
159,000 جنيه
273,000 جنيه
164,000 جنيه
179,000 جنيه
174,000 جنيه
212,000 جنيه
185,000 جنيه
200,000 جنيه
اتصل
210,000 جنيه
525,000 جنيه
195,000 جنيه
251,000 جنيه
213,000 جنيه