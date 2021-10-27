شقتك بجاردن مميزه في اتيكا العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك بجاردن مميزه في اتيكا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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شقتك بجاردن مميزة في اتيكا العاصمة الادارية عشان تستمتع بيها انت واسرتك وضيوفك الشقة بفيو مميز على البحيرات الصناعية والمساحات الخضرا الشقة مساحتها 134م عبارة عن(3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس+جاردن) وتقدر تستمتع بالجاردن الخاصة بيك والمنطقه تتميز بالعديد من الخدمات زي: •مساحات خضراء •نادي رياضي. •مناطق ترفيهية •كلوب هاوس •المطاعم والكافيهات. وبتتميز بقربها من حي السفارات وارض المعارض وعلى بعد دقايق من مجمع المدارس والمستشفيات وكل دة بمقدم 251 الف وعلى اطول فترة سداد تقدر تتواصل معانا من خلال رقمن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: greenstone
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه, The administrative capital- العاصمه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 251,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108850
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