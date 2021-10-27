شقتك بجاردن مميزه في اتيكا العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|شقتك بجاردن مميزة في اتيكا العاصمة الادارية عشان تستمتع بيها انت واسرتك وضيوفك الشقة بفيو مميز على البحيرات الصناعية والمساحات الخضرا الشقة مساحتها 134م عبارة عن(3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس+جاردن) وتقدر تستمتع بالجاردن الخاصة بيك والمنطقه تتميز بالعديد من الخدمات زي: •مساحات خضراء •نادي رياضي. •مناطق ترفيهية •كلوب هاوس •المطاعم والكافيهات. وبتتميز بقربها من حي السفارات وارض المعارض وعلى بعد دقايق من مجمع المدارس والمستشفيات وكل دة بمقدم 251 الف وعلى اطول فترة سداد تقدر تتواصل معانا من خلال رقمن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه, The administrative capital- العاصمه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|251,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108850
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