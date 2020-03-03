شقتك بالقرب من ديزني لاند في العاصمة الادارية الجديدة

امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادراية الجديدة واسكن بالقرب من ديزني لاند والمدينة الطبية واكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالحي المالي وحي الوزارات ومترو الانفاق وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شقتك داخل الكمبوند من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة