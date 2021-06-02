شقتك بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمه الاداريه

(للبيع)
|عيش حياة المشاهير واسكن في كمبوند ارمونيا وحقق حلمك انت وعيلتك شقتك 107م(غرفتين+رسيبشن+مطبخ+2حمام+تراس) وكمان هيكون جنبك كل الخدمات اللي هتحتاجها حمامات سباحه هايبر ماركت ومولات تجاريه مطاعم وكافيهات مناطق مخصصه للاطفال امن وحراسه ممرات لركوب الدرجات والمشي وخدمات تاني كتير كل ده باقل الاسعار وباقل مقدم وبدون اي فوايد خالص مستني ايه الحق فرصتك وكلمنا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095935
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