شقتك بالعاصمة يعني استثمار ناجح ومربح

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بأستثمار ناجح ومربح ليك ولاولادك وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وامن وحراسة 24 ساعة وجراج خاص بكل مبني لضمان الخصوصية وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050535
185,000 جنيه
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