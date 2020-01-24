شقتك بالعاصمة قريبة من جامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من جامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية وديزني لاند وامام جامعة انترناشيونال وخدماتك كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير والشقة 200م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050262
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