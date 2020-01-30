شقتك بالعاصمة في اهدي في العالم

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في اهدي كمبوند بالعاصمة واهدي مكان في العالم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم والشقة 180م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051016
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