شقتك بالعاصمة في اهدي في العالم

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في اهدي كمبوند بالعاصمة واهدي مكان في العالم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم والشقة 180م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر