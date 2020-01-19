شقتك بالعاصمة جمب الخدمات يعني مش هتحتاج لاي حاجة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء والاسترخاء وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وحمامات سباحة وخدمات تانية كتير وشقتك 200م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك ف العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049650
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