شقتك بالعاصمة بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات نادي رياضي وحمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وامن وحراسة 24 ساعة وكيدز اريا يلا مستني ايه اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054004
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