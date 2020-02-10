شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومساحة شقتك 205م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بكمبوند green avenue وتطل علي اكبر لاند سكيب وجمب النافورة الراقصة و وسط كل الخدمات نادي رياضي وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وممشي للدراجات وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052252
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