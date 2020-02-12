شقتك بالعاصمة الادارية بالقرب من النهر الاخضر

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر وحي السفارات والبرلمان المصري وخدماتك كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052516
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