شقتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد

(للبيع)
|امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue ارقي كمبوند بالعاصمة وقريب من ديزني لاند وكنيسة الكاتدرائية وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 200م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050810
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