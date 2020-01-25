شقتك بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|بأقل الاسعار عندنا وبس هتمتلك شقتك في العاصمة بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|223,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050377
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