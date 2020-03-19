شقتك بالسعراللي بتدورعليه هتلاقيه متشطبة وبالتكيفات في كمبوندجادة من ايون

(للبيع)
|بتدور علي وحدة بمساحة مناسبة ليك ولعيلتك وبسعر مناسب ليك ولعيلتك في كمبوند بتبدا من مليون 465 الف تقدر تمتلك شقتك وتختار المساحة اللي تناسبك وهتقسط علي 8 سنين بدون فوايد الكموند علي شارع 90 الجنوبي كامل المرافق والخدمات ومساحات تبدا من غرفة ل لفيلا متفكرش كتير واشتري بالسعر اللي يناسبك للتفاصيل كلمنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056374
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