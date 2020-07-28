شقتك بالرووف في العاصمة وبخصم كبير في green avenue

شقتك في green avenue برووف والحق الخصم الكبير في العاصمة الادارية الجديدة وشوف اجمل فيو قريب من النهر الاخضر وشقتك 210م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+ رووف 110م) تشطيب كامل بالتكييفات والمطابخ بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب