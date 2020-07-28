شقتك بالرووف في العاصمة وبخصم كبير في green avenue

(للبيع)
|شقتك في green avenue برووف والحق الخصم الكبير في العاصمة الادارية الجديدة وشوف اجمل فيو قريب من النهر الاخضر وشقتك 210م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+ رووف 110م) تشطيب كامل بالتكييفات والمطابخ بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|132,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064016
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(للبيع)- في القاهرة مصر
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