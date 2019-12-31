(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالرووف في ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي حفلات الشواء والباربكيو مع العائلة والاصدقاء وشقتك 310م (5غرفة+4حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+رووف) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وكل ده بمقد بسيط وبالتقسيط المريح وبدووون فوائد يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وكمان هتعرف اسم الكموند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047228
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