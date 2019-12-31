امتلك شقتك بالرووف في ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي حفلات الشواء والباربكيو مع العائلة والاصدقاء وشقتك 310م (5غرفة+4حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+رووف) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وكل ده بمقد بسيط وبالتقسيط المريح وبدووون فوائد يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وكمان هتعرف اسم الكموند