شقتك بالتقسيط المريح وعلي اجمل فيو بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك علي اجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات غيرهم كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054694
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