شقتك بالتقسيط المريح وعلي اجمل فيو بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك بالتقسيط المريح وعلي اجمل فيو بالعاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك علي اجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات غيرهم كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054694
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26/2/2020
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26/2/2020
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26/2/2020
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